Председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук жестко раскритиковал планы премьер-министра Украины Алексея Гончарука о передаче украинских железных дорог в управление немецкой Deutsche Bahn. Его комментарий был опубликован 27 января на партийном сайте

Александр Дудчак: Сдача «Укрзализныци» немцам — это политическая коррупция на государственном уровне © РИА Новости, Нина Зотина

«Очевидно, именно для этого Зеленский давал Гончаруку "еще один шанс. Это решение — символ некомпетентности, беспомощности и безответственности нынешнего кабмина, его неумения и нежелания управлять экономикой страны», — подчеркнул Медведчук.

Политик считает, что на Украине произошла управленческая катастрофа, когда следующее поколение управленцев заметно хуже предыдущего, за которой последует катастрофа для всей страны.

Он напомнил, что Гончарук ранее сообщал, что речь о продаже или концессии «Укрзализныци» не идет, но больше информации правительство даст только 5 февраля, то есть при подписании Соглашения о стратегическом партнерстве, когда протестовать будет уже поздно.

После такого управленческого решения страну явно ждет еще немало масштабных новшеств от Гончарука. Вопрос только в том, как украинская экономика их переживет, резюмировал Медведчук.