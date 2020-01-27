Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью информагентству «РБК-Украина», опубликованном в понедельник, 27 января, раскрыл один из поводов для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова

Эксперт пояснила, что станет с Зеленским, если из власти убрать Авакова © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что Аваков временно будет занимать должность главы МВД. Сам Аваков заявил, что может подать в отставку после завершения расследования ряда резонансных дел.

«Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело, однозначно, станет Рубиконом», — сказал Монастырский.

Ранее Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основным мотивом убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве и работал в местных СМИ.