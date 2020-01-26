Отвечая на вопрос, почему Ирану понадобилось три дня, чтобы признать свою вину в крушении украинского «Боинга», Зариф отметил, что это случилось в «сложное время» и посетовал на то, что другим странам в подобных случаях нужно было больше времени.
В частности, он напомнил о катастрофе иранского лайнера над Персидским заливом в 1988 году. Самолет был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США. На борту находились 290 человек, все они погибли.
«Это была сложная ситуация в сложное время. Другим нужно гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений», — заявил Зариф.
Продолжая сравнивать два инцидента, он отметил, что иранский военный, ответственный за крушение, сейчас находится в тюрьме.
«Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», — добавил министр.
Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.