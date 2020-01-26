Иранский военнослужащий, сбивший самолет «Международных авиалиний Украины», в настоящий момент находится в тюрьме. Об этом на днях в интервью немецкому изданию Spiegel рассказал министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф

Отвечая на вопрос, почему Ирану понадобилось три дня, чтобы признать свою вину в крушении украинского «Боинга», Зариф отметил, что это случилось в «сложное время» и посетовал на то, что другим странам в подобных случаях нужно было больше времени.

В частности, он напомнил о катастрофе иранского лайнера над Персидским заливом в 1988 году. Самолет был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США. На борту находились 290 человек, все они погибли.

«Это была сложная ситуация в сложное время. Другим нужно гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений», — заявил Зариф.

Пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» – онлайн ©

«Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», — добавил министр.

Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.