Ранее в статье, опубликованной в издании «Зеркало недели», Боднар заявил, что Россия якобы «приписывает себе чужие победы» и «издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси». Замминистра также выразил поддержку польскому сейму и обвинил Россию в том, что она пытается «вбить клин истории» между Украиной и Польшей.
«Россия хочет вбить клин не МЕЖДУ Украиной и Польшей, а В преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и ёмкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — написала Захарова на своей странице в Facebook.