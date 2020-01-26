Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в переписывание истории. Об этом 25 января, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Политолог Кочетков объяснил, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны © Скриншот с видео Украина.ру

«Россия хочет вбить клин не МЕЖДУ Украиной и Польшей, а В преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и ёмкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — написала Захарова на своей странице в Facebook.