Кабмин Украины создал рабочую группу для обсуждения деталей будущего сотрудничества госкомпании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Об этом сообщила пресс-служба правительства 25 января

Немцы придут, порядок наведут. Как Украинские железные дороги помогут немецким менеджерам стать еще богаче © Facebook, Євген Кравцов Алексей Гончарук заявил, что власть Украины хочет отдать «Укрзализныцю» «в управление» Deutsche Bahn на 10 лет. Позднее немецкий оператор опроверг это заявление, уточнив, что будет предоставлять «Украинской железной дороге» консультативные услуги.

В состав специально созданной для этих целей рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры Украины, «Укрзализныци», профильного транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов.

«Мы осознаем, что "Укрзализныця" — это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения», — заявил Гончарук на первом заседании группы.

Сообщается, что в ближайшее время должно состояться заседание транспортного комитета парламента с приглашением всех заинтересованных сторон для проведения обсуждения будущего сотрудничества. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в течение следующей недели пройдут консультации с комитетом ВР, бизнес-ассоциациями, профильными организациями и профсоюзами.

На данный момент украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения самой модели дальнейшего сотрудничества.