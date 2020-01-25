Ранее в субботу, 25 января, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении».
«Насколько можно судить, новую линию на украинском направлении представляет Дмитрий Козак… Сейчас он перешел на должность заместителя главы администрации президента. Это более высокая должность, чем помощник президента, с которой увольняется Владислав Сурков, хотя официально, формально этой отставки пока нет. Понятно, что в этой ситуации Сурков, отстаивавший противоположную линию в отношении Украины, вряд ли может о чем-то серьезно договариваться с Киевом. А нынешние реалии выглядят так, что Москве надо с Украиной договариваться», — заявил Макаркин.
По его мнению, Москва стала рассматривать возможность изменений на украинском направлении во многом с учетом развития внутриполитической ситуации на Украине. Он отметил, что, хотя украинское общество и разочаровалось в старом Майдане, пророссийским оно не стало и, несмотря на внутренние противоречия, не распалось.
Кроме того, политтехнолог считает, что «маневрирование» Москвы на украинском направлении может быть частью намерений российской стороны договориться с США и ЕС относительно санкций.
Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова и добавил, что политика РФ на украинском направлении не менялась.