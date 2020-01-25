Фактическая отставка помощника президента РФ Владислава Суркова указывает, что Москва последовательно меняет свою тактику на украинском направлении с прицелом на определенный компромисс с новым украинским руководством. Так считает первый вице-президент фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин, передает «Интерфакс» 25 января

Сурков ушел с государственной службы © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении».

«Насколько можно судить, новую линию на украинском направлении представляет Дмитрий Козак… Сейчас он перешел на должность заместителя главы администрации президента. Это более высокая должность, чем помощник президента, с которой увольняется Владислав Сурков, хотя официально, формально этой отставки пока нет. Понятно, что в этой ситуации Сурков, отстаивавший противоположную линию в отношении Украины, вряд ли может о чем-то серьезно договариваться с Киевом. А нынешние реалии выглядят так, что Москве надо с Украиной договариваться», — заявил Макаркин.

Песков опроверг заявления о смене курса политики РФ на украинском направлении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кроме того, политтехнолог считает, что «маневрирование» Москвы на украинском направлении может быть частью намерений российской стороны договориться с США и ЕС относительно санкций.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова и добавил, что политика РФ на украинском направлении не менялась.