К поздравлениям в адрес президента Владимира Зеленского в день его рождения присоединились и его бывшие коллеги из студии «Квартал 95». Поздравление опубликовано на странице коллектива в Facebook 25 января

Владимиру Зеленскому, который находится на посту главы государства с мая прошлого года, 25 января исполнилось 42 года.

«Сегодня день рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского! Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой Квартал», — говорится в сообщении.

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам актрисы телешоу Елены Кравец, Зеленский планирует вернуться в «Квартал» после окончания президентского срока.