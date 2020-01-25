Владимиру Зеленскому, который находится на посту главы государства с мая прошлого года, 25 января исполнилось 42 года.
«Сегодня день рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского! Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой Квартал», — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский с 2005 по 2019 годы был автором, художественным руководителем и актером студии «Квартал 95» до начала своей политической карьеры.
По словам актрисы телешоу Елены Кравец, Зеленский планирует вернуться в «Квартал» после окончания президентского срока.