Нострадамус — фармацевт и алхимик, живший во Франции в 16 веке. По сей день популярностью пользуются сделанные им предсказания будущего, собранные в специальные альманахи еще при его жизни.
Об одном из таких пророчеств заговорили после того, как счет заболевших коронавирусом 2019-nCov пошел на сотни.
Дело в том, что, как утверждает ресурс Znaj.ua, Нострадамус в своем время говорил о «большой чуме», которая будет свирепствовать в «морском городе». В этом же тексте поминается и некая «знатная дама», которую толкователи также связывают с событиями в Поднебесной.
По мнению специалистов, речь идет о Гонконге, который стал одним из очагов заболевания, и о экс-главе Минздрава КНР, которую призвали на борьбу с болезнью.
Ранее на этой неделе было обнародовано предсказание одесского старца Ионы, который напророчил миру «адское пламя», которое уничтожит все страны, кроме одной. По его словам, это произойдет в течение этого столетия.