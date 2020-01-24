В Китае и соседних странах продолжают фиксировать случаи заболевания коронавирусом 2019-nCov. На этом фоне в СМИ получило распространение расшифрованное предсказание Нострадамуса о «большой чуме», которое связали с нынешним китайским вирусом

Нострадамус — фармацевт и алхимик, живший во Франции в 16 веке. По сей день популярностью пользуются сделанные им предсказания будущего, собранные в специальные альманахи еще при его жизни. Комаровский: Ни у кого на Земле нет иммунитета к смертельному вирусу из Китая © Facebook Евгения Комаровского

Об одном из таких пророчеств заговорили после того, как счет заболевших коронавирусом 2019-nCov пошел на сотни.

Дело в том, что, как утверждает ресурс Znaj.ua, Нострадамус в своем время говорил о «большой чуме», которая будет свирепствовать в «морском городе». В этом же тексте поминается и некая «знатная дама», которую толкователи также связывают с событиями в Поднебесной.

По мнению специалистов, речь идет о Гонконге, который стал одним из очагов заболевания, и о экс-главе Минздрава КНР, которую призвали на борьбу с болезнью.

Ранее на этой неделе было обнародовано предсказание одесского старца Ионы, который напророчил миру «адское пламя», которое уничтожит все страны, кроме одной. По его словам, это произойдет в течение этого столетия.