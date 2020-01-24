Если президент Александр Лукашенко пожертвует суверенитетом своего государства, его сметет волна народных протестов. Об этом 24 января заявил сам белорусский лидер, передает Sputnik Беларусь

Владимиром Путиным он заверил его, что никто в Белоруссии не сможет ликвидировать суверенитет государства.

«И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России… Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — цитирует издание президента Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что не хочет остаться последним президентом в новейшей истории Белоруссии.