Лукашенко утверждает, что ценит независимость Белоруссии. Два года назад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заверил его, что никто в Белоруссии не сможет ликвидировать суверенитет государства.
«И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России… Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — цитирует издание президента Белоруссии.
Лукашенко также заявил, что не хочет остаться последним президентом в новейшей истории Белоруссии.