Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху обратился ко всем евреям и рассказал о трагедии в своей семье. Совместную пресс-конференцию 24 января обнародовал Офис президента Украины в Facebook

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«Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами», — сказал Зеленский, обращаясь к израильскому премьеру.

Также Зеленский рассказал о крымчанке, которая прятала еврейских детей, выдавая их за крымских татар, и о священнике, который оформлял документы о крещении, за что был сослан в концлагерь.