Зеленский отметил, что украинцы как никто понимают трагедию Холокоста. Он упомянул о многодетной семье, где трое братьев были расстреляны фашистскими оккупантами, а четвертый воевал и вернулся домой после войны.
«Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами», — сказал Зеленский, обращаясь к израильскому премьеру.
Также Зеленский рассказал о крымчанке, которая прятала еврейских детей, выдавая их за крымских татар, и о священнике, который оформлял документы о крещении, за что был сослан в концлагерь.