Намерение Вашингтона расширить список государств, гражданам которых будет ограничен въезд на территорию США, представляет собой попытку расшатать ситуацию в неугодных для американцев странах. Об этом 23 января рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии «Московскому комсомольцу»

Непредсказуемый Трамп и опытный Байден. Почему они против допроса свидетелей по импичменту в Сенате США? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа планирует расширить список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. В этот список попали Белоруссия и Киргизия.

Администрация Трампа исходит из информации о том, продолжил эксперт, что ситуация в Белоруссии достаточно напряженная, а Киргизия постоянно испытывает определенного рода трудности.

«Поэтому, как только американцы вводят такого рода ограничения, они усиливают волнение общественности, лишний раз показывая, что Запад, по крайней мере в лице США, неодобрительно относится к тем режимам, которые есть в данном случае в Белоруссии и Киргизии», — пояснил Васильев.

Американист полагает, что одним этим запретом дело не ограничится, а будут предприняты и другие меры, в том числе экономические, чтобы усилить давление на те государства и режимы, которые неугодны Вашингтону.

Это намерение, по его мнению, связано также с внутриполитической ситуацией в США, так как Киргизия является азиатской страной, а американское общество испытывает предубеждение к людям из Азии, и Трамп делает большие шаги по предотвращению въезда иммигрантов из этих стран.