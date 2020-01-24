Белорусский лидер Александр Лукашенко понимает, что если он примет условия Москвы по ценам на нефть, не предпринимая активных действий по созданию Союзного государства, то рано или поздно он все равно будет покупать эту нефть по мировым ценам. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Лукашенко, пояснил эксперт, стоит на том, чтобы вынудить Россию отказаться от налогового маневра в нефтяной отрасли и фактически сломать этот механизм, покупая у нее нефть с еще большими преференциями.

«Лукашенко прекрасно понимает, что если он согласится на такую цену за нефть, то в следующем году она увеличится уже не на 83%, а на 87% и 89%, пока не достигнет мирового уровня. Для него это вопрос выживания», — указал Суздальцев.

Сейчас, добавил политолог, процесс согласования интеграционных дорожных карт по нефти, газу, налогам и перспективам создания наднациональных органов подвис именно потому, что Лукашенко выбивает из России эти нефтегазовые преференции.

Но если Лукашенко не сможет решать вопросы республики по получению финансово-энергетической поддержки из Москвы, белорусская номенклатура найдет ему замену, подытожил специалист.