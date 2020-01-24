Ранее представители белорусской власти и энергетических компаний сетовали на то, что цена на дешевую беспошлинную российскую нефть на сегодняшний день составляет 83% от мировой.
Лукашенко, пояснил эксперт, стоит на том, чтобы вынудить Россию отказаться от налогового маневра в нефтяной отрасли и фактически сломать этот механизм, покупая у нее нефть с еще большими преференциями.
«Лукашенко прекрасно понимает, что если он согласится на такую цену за нефть, то в следующем году она увеличится уже не на 83%, а на 87% и 89%, пока не достигнет мирового уровня. Для него это вопрос выживания», — указал Суздальцев.
Сейчас, добавил политолог, процесс согласования интеграционных дорожных карт по нефти, газу, налогам и перспективам создания наднациональных органов подвис именно потому, что Лукашенко выбивает из России эти нефтегазовые преференции.
Но если Лукашенко не сможет решать вопросы республики по получению финансово-энергетической поддержки из Москвы, белорусская номенклатура найдет ему замену, подытожил специалист.