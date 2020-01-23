Входной «премиум-пакет» на Всемирный экономический форум в Давосе стоит $342,8 тыс. Украинские делегаты не смогли себе позволить «VIP-ложу», где собираются миллиардеры, и поэтому упустили возможность навести мосты с потенциальными инвесторами. Об этом в ходе пресс-конференции 23 января рассказал политолог Андрей Золотарев

Депутаты Верховной Рады рассказали, за чьи деньги ездили в Давос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Есть интерес со стороны ряда американских аграрных корпораций в свете заявленной земельной реформы, и какие-то переговоры и локальные проекты возможны. Но глобального прорыва не предвидится, ситуация остается неизменной», — указал Золотарев.

Эксперт отметил, что основным инвестором украинской экономики останется Россия, а офшорной юрисдикцией — Кипр, где хранятся украинские же деньги, которые потом возвращаются под инвестиционные проекты украинских олигархов.