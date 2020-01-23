По его словам, украинские представители взяли себе пропуск за $18,5 тыс. за человека. Он не дает возможности встречаться с мировыми политическими и бизнес-лидерами, однако серьезного интереса со стороны денежных гигантов как не было, так и нет.
«Есть интерес со стороны ряда американских аграрных корпораций в свете заявленной земельной реформы, и какие-то переговоры и локальные проекты возможны. Но глобального прорыва не предвидится, ситуация остается неизменной», — указал Золотарев.
Эксперт отметил, что основным инвестором украинской экономики останется Россия, а офшорной юрисдикцией — Кипр, где хранятся украинские же деньги, которые потом возвращаются под инвестиционные проекты украинских олигархов.