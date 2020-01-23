Генеральный директор госкомпании «Укрпочта» Игорь Смелянский в декабре 2019 года получил 1 миллион 24 гривны (больше 2,5 млн рублей). Об этом он сообщил в интервью, опубликованном 22 января на YouTube-канале Pavlovsky News

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На вопрос журналистки, за что ему была выписана премия, начальник «Укрпочты» тут же опроверг сам себя, заявив, что премии за декабрь не было, потому что они выплачиваются по результату квартала и по итогу года. А у него якобы были отпускные и надбавки за доступ к государственной тайне.

Смелянский добавил, что из своего миллиона заплатил все необходимые налоги. Он пожаловался на большие траты и убытки компании, а также на то, что из-за тяжкой работы почти не видит своих детей.

«Смотрите, если уничтожать компанию 20 лет, а затем просить у меня, чтобы я изменил все за год, то так не может быть. Только на услугах по доставке пенсии мы потеряли 1 млрд гривен. Во-вторых, средняя заработная плата рядового персонала за три года, которые я работаю, изменилась вдвое. Когда я пришел, это где-то было 3000, сейчас это 6000 гривен», — сказал он.

В конце беседы Смелянский сообщил, что к нему не обращались после поручения Владимира Зеленского премьер-министру Алексею Гончаруку пересмотреть зарплаты топ-менеджеров.