Свой кабинет он назвал центром принятия решений.
Кличко рассказал о фотографиях проектов города и доске с изображением Киева из космоса, которой прикрыт большой экран для презентаций и переговоров.
Также он показал сувениры от еврейской общины, Израиля, Берлина и Мюнхена и мяч-символ проведения Лиги финала чемпионов.
«Ну и так называемое электрическое кресло мэра. Могу сказать, нелегко в нем сидеть. Вызовы каждый день, но все же пытаюсь не так много находиться в этом кабинете, а стараюсь находиться в городе… Непростая работа, но она приносит большое удовольствие», — сказал Кличко.