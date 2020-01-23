Мэр Киева Виталий Кличко провел экскурсию по своему кабинету. Соответствующее видео он разместил 22 января на своем YouTube-канале

Виталий Кличко. Биографическая справка © kiev.klichko.org

Кличко рассказал о фотографиях проектов города и доске с изображением Киева из космоса, которой прикрыт большой экран для презентаций и переговоров.

Также он показал сувениры от еврейской общины, Израиля, Берлина и Мюнхена и мяч-символ проведения Лиги финала чемпионов.

«Ну и так называемое электрическое кресло мэра. Могу сказать, нелегко в нем сидеть. Вызовы каждый день, но все же пытаюсь не так много находиться в этом кабинете, а стараюсь находиться в городе… Непростая работа, но она приносит большое удовольствие», — сказал Кличко.