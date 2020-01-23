Украине необходимо жестче защищать свои интересы в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, считает глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом он заявил журналистам в кулуарах т.н. Украинского завтрака в Давосе, передает "Интерфакс-Украина"

«Мы сейчас вступаем в процесс revision (корректировки. — Ред.) Соглашения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать», — заявил Арахамия.

Плоды евроинтеграции. Большая часть граждан Украины голосует за НАТО © пресс-служба президента Украины

Одним из "больных вопросов" в сотрудничестве с Евросоюзом Арахамия назвал квоты на поставки отдельных товаров и перевозки. По его мнению, в этом случае необходима комплексная модель, главную роль в разработке которой должно играть правительство.

«Если не доводить свою точку зрения, мы точно подпишем ещё раз на не очень выгодных условиях», — отметил Арахамия.

При этом он отметил, что Украина по-прежнему придерживается курса на евроинтеграцию, а партия «Слуга народа» за первые три месяца приняла больше евроинтеграционных законов, чем Рада предыдущего созыва за все время существования.