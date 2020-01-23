«Мы сейчас вступаем в процесс revision (корректировки. — Ред.) Соглашения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать», — заявил Арахамия.
Он также отметил, что Украине стоит брать пример со стран ЕС, которые сейчас все активнее защищают свои интересы.
Одним из "больных вопросов" в сотрудничестве с Евросоюзом Арахамия назвал квоты на поставки отдельных товаров и перевозки. По его мнению, в этом случае необходима комплексная модель, главную роль в разработке которой должно играть правительство.
«Если не доводить свою точку зрения, мы точно подпишем ещё раз на не очень выгодных условиях», — отметил Арахамия.
При этом он отметил, что Украина по-прежнему придерживается курса на евроинтеграцию, а партия «Слуга народа» за первые три месяца приняла больше евроинтеграционных законов, чем Рада предыдущего созыва за все время существования.