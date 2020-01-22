На днях Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) представил Обновленную стратегию национальной безопасности, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.
«Мы видели, что на том заседании обсуждались и стратегии сдерживания России, стратегии каких-то там действий относительно «российской агрессии». И мы слышим заявление того же заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который говорил о возможности силового решения конфликта в Донбассе. Как вы считаете, этого говорит о том, что они собираются действительно налаживать отношения с Россией? Мы же понимаем, что Россия ни при каких обстоятельствах не примет силового решения вопроса Донбасса», — подчеркнул Корнилов.
По мнению политолога, пункт о «снижении напряженности» — это лишь один из пунктов в череде других, его опровергающих, поэтому кардинальных изменений в отношениях России и Украины ждать не стоит.