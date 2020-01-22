Судя по последним заявлениям, Киев не спешит налаживать отношения с Россией, несмотря на обновленную стратегию нацбезопасности. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Зеленский хочет «оттепели»: Якубин о возможном потеплении в отношениях Москвы и Киева © Facebook Алексея Якубина

«Мы видели, что на том заседании обсуждались и стратегии сдерживания России, стратегии каких-то там действий относительно «российской агрессии». И мы слышим заявление того же заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который говорил о возможности силового решения конфликта в Донбассе. Как вы считаете, этого говорит о том, что они собираются действительно налаживать отношения с Россией? Мы же понимаем, что Россия ни при каких обстоятельствах не примет силового решения вопроса Донбасса», — подчеркнул Корнилов.

По мнению политолога, пункт о «снижении напряженности» — это лишь один из пунктов в череде других, его опровергающих, поэтому кардинальных изменений в отношениях России и Украины ждать не стоит.