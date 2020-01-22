Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые нельзя занимать людям, имеющим второе гражданство или вид на жительство за границей. Свое мнение по этому вопросу она высказала на открытии весенней сессии палаты, передает «Российская газета» в среду, 22 января

Матвиенко напомнила, что ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправку в Конституцию, согласно которой ключевые государственные должности не смогут занимать люди с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом.

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«Речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметила Матвиенко.

Спикер призвала комитет по международным делам внимательно и взвешенно проработать этот вопрос.