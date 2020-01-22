Матвиенко напомнила, что ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправку в Конституцию, согласно которой ключевые государственные должности не смогут занимать люди с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом.
По мнению спикера, недостаточное внимание к этой проблеме может «дорого обойтись государству», особенно с учетом нынешней международной обстановки.
«Речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметила Матвиенко.
Спикер призвала комитет по международным делам внимательно и взвешенно проработать этот вопрос.