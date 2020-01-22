«Конечно, все понимают, что в каком-то смысле Меркель — и впрямь «хромая утка». Но с другой стороны — а с кем работать сейчас? Ведь непонятно, кто ее заменит», — подчеркнул эксперт.
Рар напомнил, что позиции Меркель настолько были подорваны в 2015 году, во время сильнейшего наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, что все ее канцлерство оказалось на грани коллапса.
В результате, по его словам, украинская проблема, из-за которой пять лет назад Европа чуть не вступила в новую фазу холодной войны с Россией, отошла на второй план, поскольку именно Москва сможет принести мир на Ближний Восток.
Политолог добавил, что настоящей же катастрофой для немецко-российских отношений будет приход к власти партии зеленых, тем более, что все политики либерального лагеря в большей степени ориентируются на США.
Но если Берлин и Москва найдут конструктивный прагматизм в отношениях и уйдут от идеологии, тем больше аргументов появится в пользу дальнейшего продолжения таких отношений даже без Меркель, заключил собеседник издания.