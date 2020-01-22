Канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост в 2021 году, но в случае роспуска правительства и досрочных выборов это может случится раньше. При этом по-прежнему нет ответа на вопрос, кто будет ее преемником. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью изданию IF24.ru

«Не Вашингтон». Рар о том, кто спасет Европу от неконтролируемой миграции с Ближнего Востока © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

Рар напомнил, что позиции Меркель настолько были подорваны в 2015 году, во время сильнейшего наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, что все ее канцлерство оказалось на грани коллапса.

В результате, по его словам, украинская проблема, из-за которой пять лет назад Европа чуть не вступила в новую фазу холодной войны с Россией, отошла на второй план, поскольку именно Москва сможет принести мир на Ближний Восток.

Политолог добавил, что настоящей же катастрофой для немецко-российских отношений будет приход к власти партии зеленых, тем более, что все политики либерального лагеря в большей степени ориентируются на США.

Но если Берлин и Москва найдут конструктивный прагматизм в отношениях и уйдут от идеологии, тем больше аргументов появится в пользу дальнейшего продолжения таких отношений даже без Меркель, заключил собеседник издания.