Высший антикоррупционный суд отпустил экс-начальника Национальной полиции Одесской области Дмитрия Головина из-под ночного домашнего ареста под залог в 525 тысяч гривен. Об этом во вторник, 21 января, сообщило издание LB.ua

Об изменении меры пресечения ходатайствовала Специализированная антикоррупционная прокуратура, однако изменена она была лишь частично.

Суд Киева арестовал имущество экс-начальника одесской полиции Головина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дмитрия Головина задержали 25 июля 2019 года. Экс-главу Нацполиции Одесской области и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая являлась вещественным доказательством.

Прокуроры просили отправить Головина под арест с правом внесения залога в размере 22 миллионов гривен, но суд отправил его под круглосуточный домашний арест.