Об изменении меры пресечения ходатайствовала Специализированная антикоррупционная прокуратура, однако изменена она была лишь частично.
Несмотря на это, Головину необходимо сдать на хранение загранпаспорт и любые другие документы, позволяющие выезд за границу, носить электронный браслет, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу, а также являться к следователю.
Дмитрия Головина задержали 25 июля 2019 года. Экс-главу Нацполиции Одесской области и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая являлась вещественным доказательством.
Прокуроры просили отправить Головина под арест с правом внесения залога в размере 22 миллионов гривен, но суд отправил его под круглосуточный домашний арест.