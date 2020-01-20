В рамках проекта общественные активисты и журналисты отобрали 77 образцов масла 30 производителей (28 — украинских, 2 — немецких) в торговых сетях в четырех регионах Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область). Образцы направили на анализ в Центральную испытательную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы и лабораторию госпредприятия «Укрметртестстандарт».
«По результатам лабораторных исследований установлено, что 16 отобранных образцов масла — фальсификат (Сумы — 3 образца; Новая Одесса — 2; Черкассы — 3; Калуш — 8). Общее количество производителей, названия которых указывались на маркировке фальсифицированного масла, — 7, из которых 3 производителя реализовали свою продукцию в одном регионе, еще 2 реализуют фальсифицированную продукцию в более чем в одном регионе», — сказано в сообщении.