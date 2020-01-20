Около 20% отобранных образцов сливочного масла в украинских магазинах оказались фальсификатом. Об этом 19 января сообщила на своем сайте Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по итогам медиапроекта по мониторингу сливочного масла «СТОП Фальсификат»

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