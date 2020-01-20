В 2020 году боевые действия на Украине прекратятся, но статус Донбасса и Крыма не изменится. Об этом заявил астролог Влад Росс, передает 20 января «Главред»

Астролог раскрыл, что будет с украинской валютой в 2020 году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ничего принципиально нового не произойдет. Единственное — прекратятся обстрелы. Об этом четко говорят планеты, "замораживающие" любые конфликты: соединение Сатурна и Плутона может сулить глобальную войну, в которую будут втянуты многие страны, но точно это не обещает мелкие выстрелы или точечные обстрелы. Так что на Донбассе перестрелки закончатся», — сказал астролог.

Влад Росс добавил, что ситуация на Украине будет такой же, как на Кипре, где обе части острова научились мирно сосуществовать, несмотря на то что север находится под контролем Турции.

Спрогнозировал астролог и большое противостояние между Россией и Китаем с одной стороны и США и НАТО — с другой, а также новый виток гонки вооружений.