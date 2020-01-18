«Если бы мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из РФ в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в 4 раза. Наличие же нового контракта позволило даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», — рассказал Макогон.
При этом по его словам, из-за запуска «Турецкого потока» Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год. В большей степени из-за этого пострадала Молдавия.
«Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно 5 млн в сутки), но и он может скоро прекратиться, если Газпром начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии», — отметил Макогон.
В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого компании заключили соглашение о продолжении транзита газа (65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов — в 2021-2024-м) и урегулировании взаимных претензий.