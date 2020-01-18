Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что на заседании контактной группы Киев предложил создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.
«Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы — это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось. Такие крайне недобросовестные методы нынешних переговорщиков от Киева очень напоминают политику Порошенко, которую украинская делегация в Минске продвигала несколько лет: попытаться извратить логику Комплекса мер, не сделав ничего для предоставления Донбассу особого статуса и при этом получить контроль над границей», — заявила Никонорова.
Согласно Минским соглашениям, Украина может взять под контроль границу с РФ только после проведения выборов в республиках Донбасса.