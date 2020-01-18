Украинская сторона не поднимала вопрос о создании дополнительной подгруппы для обсуждения вопросов границ. Об этом в пятницу, 17 января, заявила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, передает пресс-служба ведомства

Минская проверка Парижского саммита. Украина не признает, что нарушает перемирие чаще, чем ЛДНР © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что на заседании контактной группы Киев предложил создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.

«Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы — это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось. Такие крайне недобросовестные методы нынешних переговорщиков от Киева очень напоминают политику Порошенко, которую украинская делегация в Минске продвигала несколько лет: попытаться извратить логику Комплекса мер, не сделав ничего для предоставления Донбассу особого статуса и при этом получить контроль над границей», — заявила Никонорова.

Согласно Минским соглашениям, Украина может взять под контроль границу с РФ только после проведения выборов в республиках Донбасса.