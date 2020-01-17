Заявление об отставке премьера Украины Алексея Гончарука - это дешевый пиар-ход, поскольку свое заявление он должен подать в Верховную Раду, а не президенту. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил 17 января в кулуарах парламента, откуда вел трансляцию телеканал «Рада»

Геращенко рассказала, как Гончарук «шантажирует» Зеленского © Facebook/Iryna Gerashchenko сказал он.

По словам политика, если бы Гончарук обратился с заявлением согласно Конституции, то Рада должна была бы включить его в порядок дня и рассматривать этот вопрос по всем нормам, предусмотренным законом о регламенте.

Также Медведчук выразил уверенность, что Гончарук подал заявление президенту, поскольку уверен, что Владимир Зеленский не станет подавать представление в парламент.