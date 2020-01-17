«Вы знаете, я вам хочу сказать, что это просто такой циничный, дешевый пиар-ход премьер-министра Гончарука. Безусловно, и Гончарука, и все правительство с учетом факта и последствий их деятельности надо отправить в отставку. Но то, что он сделал, — это просто дешевый вариант розыгрыша того, что он готов уйти в отставку, при этом пишет заявление почему-то президенту с правом передачи в парламент, хотя хорошо знает или должен знать, что, согласно ст. 115 Конституции Украины, он должен с подобным заявлением обращаться в ВР», — сказал он.
По словам политика, если бы Гончарук обратился с заявлением согласно Конституции, то Рада должна была бы включить его в порядок дня и рассматривать этот вопрос по всем нормам, предусмотренным законом о регламенте.
Также Медведчук выразил уверенность, что Гончарук подал заявление президенту, поскольку уверен, что Владимир Зеленский не станет подавать представление в парламент.