Сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлением об отставке пытается шантажировать президента Владимира Зеленского. Она заявила об этом на своей странице в Facebook 17 января

Информационные атаки и манипуляции. Премьер Гончарук объяснил, почему хочет уйти в отставку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В Верховную Раду не поступало никаких заявлений от премьер-министра. Любые заявления в Офис президента — это частная политическая переписка. Не первый раз в украинской истории премьер-министр пытается таким образом шантажировать президента, понимая, что голосов за отставку нет… Не позволим разрушать парламент и пренебрегать конституцией. На Украине правительство назначает парламент», — написала Геращенко.

Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной Рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. При этом отставка главы Кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового Кабинета министров.