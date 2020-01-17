В пятницу, 17 января, Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о президенте, чтобы доказать свое уважение.
«В Верховную Раду не поступало никаких заявлений от премьер-министра. Любые заявления в Офис президента — это частная политическая переписка. Не первый раз в украинской истории премьер-министр пытается таким образом шантажировать президента, понимая, что голосов за отставку нет… Не позволим разрушать парламент и пренебрегать конституцией. На Украине правительство назначает парламент», — написала Геращенко.
Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной Рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. При этом отставка главы Кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового Кабинета министров.