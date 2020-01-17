Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку премьер-министра Украины, заявила, что теперь поняла выражение «братский народ». Она сказала об этом на своей странице в Facebook 17 января

Гончарук подал заявление об отставке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о президенте, чтобы доказать свое уважение.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ"! Вместе во всем», — написала Захарова.

Дело в том, что в среду, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев также заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым главой кабмина стал Михаил Мишустин, а Медведев был назначен на новосозданную должность зампредседателя Совета Безопасности.