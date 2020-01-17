Президент Украины Владимир Зеленский не планирует отправлять премьера Алексей Гончарука в отставку, поскольку его позиция главу государства устраивает. Об этом 17 января сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в офисе главы государства

Партия Медведчука считает, что Зеленский должен принять отставку Гончарука © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что комбинация с подачей заявления Гончаруком «не по адресу» призвана погасить волну со скандалом, связанным с записью совещания с руководством Нацбанка и экономического блока Кабинета министров.

Согласно украинскому законодательству, премьер страны должен подать заявление об увольнении в Раду, которая его назначает и освобождает от обязанностей.