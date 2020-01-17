«Зеленский не планирует отправлять Гончарука в отставку. Гончарук, не создающий альтернативный президенту центр власти, Зеленского устраивает», — утверждают источники издания.
Также отмечается, что комбинация с подачей заявления Гончаруком «не по адресу» призвана погасить волну со скандалом, связанным с записью совещания с руководством Нацбанка и экономического блока Кабинета министров.
Согласно украинскому законодательству, премьер страны должен подать заявление об увольнении в Раду, которая его назначает и освобождает от обязанностей.