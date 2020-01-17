«Вы все знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины. И сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет», — заявил он.
При этом Разумков отметил, что в парламенте выступит глава МИД Украины Вадим Пристайко, как депутаты и договаривались на согласительном совете парламента. Депутаты такое решение освистали.
Традиционно на каждой пленарной неделе в Раде в 11.00 члены правительства отвечают на вопросы депутатов в парламенте.