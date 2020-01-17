Спикер Рады Дмитрий Разумков объявил в парламенте, что часа вопросов к правительству не будет, поскольку члены Кабинета министров вместе с премьером Алексеем Гончаруком, который подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, находятся на консультациях у главы государства. Трансляцию 17 января вел телеканал «Рада»

«Вы все знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины. И сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет», — заявил он.

Гончарук подал заявление об отставке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко, как депутаты и договаривались на согласительном совете парламента. Депутаты такое решение освистали.

Традиционно на каждой пленарной неделе в Раде в 11.00 члены правительства отвечают на вопросы депутатов в парламенте.