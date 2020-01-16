Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пробудет на своем посту, по крайней мере, еще два месяца. Об этом 16 января в комментарии изданию «Вести.UA» рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов

По информации Раимова, после публикации скандальных аудиозаписей вечером 15 января Гончарук, об отставке которого говорят уже давно, встретился с президентом Владимиром Зеленским.

«И на данный момент было принято решение, что в отставку премьера отправлять никто не будет, но время его на подходе. Президент думает о том, что стоит найти ему замену и дать премьеру как члену команды уйти достойно. Но через пару месяцев он должен будет покинуть этот пост по собственному желанию», — рассказал Раимов.

Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Накануне в сети появилась аудиозапись, сделанная якобы во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.