По информации Раимова, после публикации скандальных аудиозаписей вечером 15 января Гончарук, об отставке которого говорят уже давно, встретился с президентом Владимиром Зеленским.
«И на данный момент было принято решение, что в отставку премьера отправлять никто не будет, но время его на подходе. Президент думает о том, что стоит найти ему замену и дать премьеру как члену команды уйти достойно. Но через пару месяцев он должен будет покинуть этот пост по собственному желанию», — рассказал Раимов.
По его словам, главная претензия к Гончаруку — это не коррупция и провал реформ, а неуважение к президенту, поскольку самое страшное для Зеленского — это война внутри его фракции.
Накануне в сети появилась аудиозапись, сделанная якобы во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.