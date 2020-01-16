Пятнадцатого января - в шестой день III зимних юношеских Олимпийских игр - украинцы завоевали три награды, передает 24tv.ua

Сообщается, что украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в составе Team Vision завоевала бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.

Помимо этого, в тот же день украинцы взяли две награды по хоккею 3х3. В финале турнира сошлись два украинца — Владимир Трошкин и Денис Пасько, первый из которых получил золото, а второй — серебро. Украинские легкоатлеты прекратили подготовку к Олимпиаде из-за отсутствия финансирования © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В то же время сборная России в шестой день Олимпиады взяла девять наград. Всего за время проведения игр россияне завоевали 15 медалей: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые. Это позволило российским спортсменам занять первое место в медальном зачете. На втором месте находится сборная Швейцарии (5-5-3), а на третьем — сборная Японии (3-1-1).

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры, которые проводятся в швейцарской Лозанне, продлятся до 22 января. В них принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта.