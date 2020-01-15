Государственная налоговая служба (ГНС) Украины опровергла информацию об обысках у главы ведомства Сергея Верланова, говорится в сообщении пресс-службы,опубликованном на сайте ведомства в среду, 15 января

СБУ проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Украины – Мосийчук © Facebook, Гітлянська Олена | Перейти в фотобанк

«Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством Службы безопасности Украины. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится», — говорится в сообщении на сайте организации.

Служба безопасности Украины ранее в среду сообщила, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины способствовали выводу в теневой сектор более 2 миллионов долларов ежемесячно.