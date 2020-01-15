Ранее агентство Укринформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило про обыски, которые проходят у главы ГНС.
«Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством Службы безопасности Украины. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится», — говорится в сообщении на сайте организации.
Служба безопасности Украины ранее в среду сообщила, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины способствовали выводу в теневой сектор более 2 миллионов долларов ежемесячно.