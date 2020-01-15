В среду Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин. Биографическая справка
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин. Биографическая справка
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
«Это очень профессиональная, удачная кандидатура», — отметил Рябухин.

Он подчеркнул, что Мишустин — профессионал, «который смог эффективно выстроить систему государственного финансово-налогового администрирования».

Рябухин также отметил, что Мишустин «умеет выстраивать алгоритм достижения цели».

По словам сенатора, сейчас важно не только обеспечение экономического развития страны, но и контроль рационального использования средств.

 