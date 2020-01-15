В среду Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
«Это очень профессиональная, удачная кандидатура», — отметил Рябухин.
Он подчеркнул, что Мишустин — профессионал, «который смог эффективно выстроить систему государственного финансово-налогового администрирования».
Рябухин также отметил, что Мишустин «умеет выстраивать алгоритм достижения цели».
По словам сенатора, сейчас важно не только обеспечение экономического развития страны, но и контроль рационального использования средств.