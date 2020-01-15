Глава ФНС России Михаил Мишустин, предложенный на пост премьера РФ, - профессионал высокого уровня, умеющий достигать поставленные задачи и выстроивший эффективную систему финансово-налогового администрирования. Об этом в среду, 15 января, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин

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