На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях. Об этом исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал в интервью изданию «Гордон» 15 января

Витренко признал полезность обсуждения газового вопроса напрямую с Путиным © Facebook/Сергій Лещенко

«То, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит… Я был, честно говоря, немножко в шоке… Не каждый день приходится спорить с Путиным», — поделился впечатлениями Витренко.

Он отметил, что российская сторона была «до последнего против» транзита газа через Украину. По мнению топ-менеджера «Нафтогаза», Москва якобы стремилась помешать Киеву получать доход от транзита.

В «Нафтогазе» же рассчитывали, что в случае неподписания газового контракта Киев продолжил бы забирать в счет погашения долга зарубежные активы «Газпрома».

В конце декабря 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более $7 миллиардов (430,2 миллиарда рублей). В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. «Газпром» же со своей стороны выплатил «Нафтогазу» $2,9 миллиарда (178,2 миллиарда рублей) по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

С начала года Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите.