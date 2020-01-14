Согласно постановлению №1152, созданы правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, безопасности, обороны и регионального развития, а также правительственный комитет по вопросам формирования государственной политики.
Главой комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является профильный вице-премьер, а его заместителями станут министр обороны и министр развития громад и территорий.
Также в состав входит министр иностранных дел и ряд заместителей других министерств.
Сопредседателями комитета по вопросам формирования государственной политики являются министр Кабмина, министр юстиции, министр финансов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Кроме того, в состав входят вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации, министр внутренних дел, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр инфраструктуры, министр культуры, молодежи и спорта, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр социальной политики, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и ряд заместителей министров, сообщается на сайте.