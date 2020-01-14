Кабинет министров Украины создал два новых правительственных комитета и назначил их руководителей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 14 января

Согласно постановлению №1152, созданы правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, безопасности, обороны и регионального развития, а также правительственный комитет по вопросам формирования государственной политики.

Главой комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является профильный вице-премьер, а его заместителями станут министр обороны и министр развития громад и территорий.

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Сопредседателями комитета по вопросам формирования государственной политики являются министр Кабмина, министр юстиции, министр финансов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, в состав входят вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации, министр внутренних дел, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр инфраструктуры, министр культуры, молодежи и спорта, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр социальной политики, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и ряд заместителей министров, сообщается на сайте.