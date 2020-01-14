Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что вопрос рынка земли на Украине превратился в политическую игру. Он сказал об этом в эфире радио Sputnik 14 января

Бессрочная акция: противники рынка земли перекрыли дороги в центре Киева © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Понятно, что против земельной реформы выступают все те, кто против [президента Украины Владимира] Зеленского. По этой причине и [лидер "Батькивщины" Юлия] Тимошенко, и [лидер "Европейской солидарности" Петр] Порошенко, и [лидер "Голоса" Святослав] Вакарчук доплачивают тем ребятам, которые у Рады выступают против рынка земли. У нас очень сильно политизирована эта тема, и на этом пиарятся. Но в Верховной Раде на это закрыли глаза», — отметил Охрименко.

По его мнению, земельная реформа необходима Украине, но при этом он подтвердил опасения митингующих о том, что рынок земли Зеленский «сбывает». Эксперт пояснил, что таким образом украинский лидер сможет рассчитаться со своими спонсорами, которые привели его к власти.

«Все очень просто и, скажем так, меркантильно», — резюмировал аналитик.

В декабре 2019 года закон об обороте сельскохозяйственных земель был проголосован в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.

Тем не менее, профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.