Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» снова отказался признать Праведником народов мира митрополита Андрея Шептицкого, который в годы Второй мировой войны был предстоятелем Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Об этом 13 января сообщил священник УГКЦ Юстин (Юрий) Бойко

Праведник народов мира — почетное звание, которое «Яд Вашем» присваивает неевреям, спасавшим евреем в годы Холокоста.

Кандидатура Шептицкого уже неоднократно выдвигалась на соискание этого звания, но всякий раз израильская сторона отвечала отказом. Отклонили ее и в этот раз.

«Ввиду широко известных причин (сотрудничество с немецкими оккупантами, участие в создании дивизии СС «Галичина») комиссия не приняла положительного решения», — говорится в официальном ответе института «Яд Вашем», подписанном руководителем сектора стран СНГ в отделе «Праведники народов мира» Катей Гусаровой.

Президент, националисты и Холокост: три варианта Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Митрополита Андрея Шептицкого считают большим патриотом Украины и часто называют «духовным лидером» и «духовным авторитетом» украинского народа. При этом есть и другие, прямо противоположные мнения, связанные с тем, что во время Великой Отечественной войны Греко-католическая церковь, возглавляемая Шептицким, поддерживала немецких захватчиков.

В УГКЦ считают, что признание Израилем «Моисея украинского народа» Шептицкого Праведником народов мира является вопросом «чести и долга» перед этим греко-католическим митрополитом.