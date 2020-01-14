Праведник народов мира — почетное звание, которое «Яд Вашем» присваивает неевреям, спасавшим евреем в годы Холокоста.
Кандидатура Шептицкого уже неоднократно выдвигалась на соискание этого звания, но всякий раз израильская сторона отвечала отказом. Отклонили ее и в этот раз.
«Ввиду широко известных причин (сотрудничество с немецкими оккупантами, участие в создании дивизии СС «Галичина») комиссия не приняла положительного решения», — говорится в официальном ответе института «Яд Вашем», подписанном руководителем сектора стран СНГ в отделе «Праведники народов мира» Катей Гусаровой.
При этом представитель института отметила, что дело митрополита Шептицкого можно вернуть на повторное рассмотрение, если будут найдены документы, которые по-новому освещают его деятельность в годы оккупации.
Митрополита Андрея Шептицкого считают большим патриотом Украины и часто называют «духовным лидером» и «духовным авторитетом» украинского народа. При этом есть и другие, прямо противоположные мнения, связанные с тем, что во время Великой Отечественной войны Греко-католическая церковь, возглавляемая Шептицким, поддерживала немецких захватчиков.
В УГКЦ считают, что признание Израилем «Моисея украинского народа» Шептицкого Праведником народов мира является вопросом «чести и долга» перед этим греко-католическим митрополитом.