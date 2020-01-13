Полиция предполагает, что мужчина расправился с сожительницей, а после покончил с собой.

«Однако окончательных выводов нет, ведется следствие», — сказал собеседник агентства.

Трудности и приключения украинок в Польше. Часть 1
Трудности и приключения украинок в Польше. Часть 1
© polityka.pl/Igor Morski | Перейти в фотобанк
Пара жила вместе недавно. В полицию обратился брат погибшего, обеспокоенный тем, что тот не выходит на связь. Трупы находились в квартире несколько дней.

Когда украинка переехала в Испанию, пока неизвестно. Ранее она не жаловалась на насилие со стороны сожителя в полицию или центры по защите женщин.

Как выяснила полиция, мужчина увлекался спортивной стрельбой и имел лицензию на оружие.

 

 

 