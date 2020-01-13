Полиция предполагает, что мужчина расправился с сожительницей, а после покончил с собой.
«Однако окончательных выводов нет, ведется следствие», — сказал собеседник агентства.
Пара жила вместе недавно. В полицию обратился брат погибшего, обеспокоенный тем, что тот не выходит на связь. Трупы находились в квартире несколько дней.
Когда украинка переехала в Испанию, пока неизвестно. Ранее она не жаловалась на насилие со стороны сожителя в полицию или центры по защите женщин.
Как выяснила полиция, мужчина увлекался спортивной стрельбой и имел лицензию на оружие.