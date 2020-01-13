В квартире в испанском городе Пуэртольяно обнаружили трупы украинки и мужчины-испанца с пулевыми ранениями. Об этом 13 января сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного отделения Национальной полиции

Полиция предполагает, что мужчина расправился с сожительницей, а после покончил с собой.

«Однако окончательных выводов нет, ведется следствие», — сказал собеседник агентства.

Трудности и приключения украинок в Польше. Часть 1 © polityka.pl/Igor Morski | polityka.pl/Igor Morski | Перейти в фотобанк

Когда украинка переехала в Испанию, пока неизвестно. Ранее она не жаловалась на насилие со стороны сожителя в полицию или центры по защите женщин.

Как выяснила полиция, мужчина увлекался спортивной стрельбой и имел лицензию на оружие.