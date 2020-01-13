Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал». Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник, 13 января, на сайте главы украинского государства

Зеленский признал утратившим силу указ бывшего президента Петра Порошенко о прежнем составе совета по развитию главного музея Украины. Ранее его сопредседателями были супруга экс-президента Марина Порошенко и его советник, бывший глава администрации Борис Ложкин.

Жена Зеленского присоединилась к борцам за гендерное равенство © Facebook, president.gov.ua Указом Зеленского состав совета был обновлен. Его председателем был назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал» («Мыстецкий арсенал») был основан в 2006 году и начал действовать в полном масштабе после реконструкции здания в 2009 году. Здание, где расположили комплекс, находится в стенах военного арсенала, построенного в 1783-1801 годах. Он был задуман как главный музей Украины, аналог Лувра или Эрмитажа. Инициатором его создания был занимавший тогда пост Украины Виктор Ющенко, который назвал этот музей «духовным центром Украины».