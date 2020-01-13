О том, как изменилась политика России на Ближнем Востоке за последние 10 лет, в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 13 января, рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

«Она появилась. Десять лет назад Москва не уделяла Ближнему Востоку достаточно внимания. Сейчас, после целого ряда процессов, начиная с "Арабской весны" и заканчивая убийством иранского генерала [Кассема] Сулеймани, все это привело Ближний Восток в движение, и Москва пытается выстроить некий формат отношений с этим движущимся объектом», — заявил он.

Мирзоян: У России есть продуманная стратегия на Ближнем Востоке. И ливийские переговоры тому свидетельство © РИА Новости, Владимир Трефилов Муаммара Каддафи и падения его режима в Ливии было фактически установлено двоевластие: на Востоке (город Тобрук) заседает парламент, избранный населением, под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а в Триполи — международно признанное Правительство народного согласия, созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.

В стране начались боевые действия, Правительство народного согласия обратилось к Турции с просьбой о поддержке: 5 января президент Турции объявил о начале отправки военнослужащих в Ливию для «безопасности легитимного правительства и координации», но не для участия в боевых действиях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле 8 января призвали конфликтующие стороны Ливии прекратить огонь с 12 января и сесть за стол переговоров. Сарадж заявил, что готов выполнять этот план только при условии отвода сил Ливийской национальной армии. Ее главнокомандующий Халифа Хафтар, в свою очередь, мирную инициативу поприветствовал, но объявил о продолжении наступления на Триполи. В конечном итоге стороны установили режим тишины.