Уголовное преследование Романа Трубы – это месть Петра Порошенко за 13 дел, открытых Госбюро расследований (ГБР) в отношении него. Об этом 13 января в своем Telegram-канале написал сам экс-директор ГБР, уволенный президентом Владимиром Зеленским

Ранее Генпрокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное дело в отношении экс-директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы по запросу «Европейской солидарности». Дело возбудили по статьям «вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» и «разглашение данных досудебного следствия». «Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является», — написал Труба. Генпрокуратура Украины завела дело против Трубы по запросу партии Порошенко © dbr.gov.ua На записях человеку с голосом, похожим на голос экс-главы ГБР, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко.