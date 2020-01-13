Ранее Генпрокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное дело в отношении экс-директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы по запросу «Европейской солидарности». Дело возбудили по статьям «вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» и «разглашение данных досудебного следствия».
«Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является», — написал Труба.
По его словам, производство открыли из-за фейковых аудиозаписей, сделанных якобы в кабинете директора ГБР.
На записях человеку с голосом, похожим на голос экс-главы ГБР, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко.