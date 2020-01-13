Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кировска к 12 годам заключения за государственную измену. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры в понедельник, 13 января

В ходе процесса подсудимый дал признательные показания, «подробно изложив хронологию событий и свою роль в совершении преступления». Вина подсудимого полностью доказана «иными собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами».

Агентство сообщает, что житель Кировска, находящегося на территории ЛНР, с апреля по декабрь 2018 года вел деятельность, «направленную против безопасности ЛНР, в частности, пытался дискредитировать проведение выборов главы республики и депутатов Народного Совета ЛНР путем осуществления фото- и видеофиксации лиц, участвующих в организации и проведении выборов с целью их идентификации и оказании на них давления со стороны спецслужб Украины».

Кроме того, житель Кировска на территории Украины в суде дал показания о якобы незаконности выборов в ЛНР в «целях дискредитации органов власти и конституционного строя Республики».

«Случай не первый и не последний»: эксперт о задержании в Севастополе украинской шпионки © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что приговор вступил в законную силу.

В сообщении обращается внимание на то, в Верховном суде ЛНР обвинение поддержали прокуроры отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР.