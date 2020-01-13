Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин 12 января в своем Twitter назвал страну сырьевым придатком

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал политик.

Он добавил, что пришло время государству «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

Всі так радіють, що ми стали третім експортером с/х продукції в ЄС, але не дивляться, що ми вивозимо майже виключно сировину. Ми сировинний придаток. Час зайнятися кетчупом, печивом і ковбасою. Стати постачальником їжи, а не сировини — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 12, 2020

«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Данные Госстата страны свидетельствуют о том, что в ноябре 2019 года серьезно замедлилось развитие почти всех отраслей. Так, перерабатывающая отрасль замедлилась на 5%, добывающая — на 8%, поставки электроэнергии и газа — более чем на 12%.