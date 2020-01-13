«Никогда в жизни мне не было так стыдно. Возможно, мы допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников. Однако мы это сделали ненамеренно, мы просим прощения», — сказал Салами.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.