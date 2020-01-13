Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом 12 января сообщает агентство ISNA

Крюкова: «В Иране авиакомпании стояли перед выбором, но в МАУ предпочли деньги» © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк сказал Салами.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.