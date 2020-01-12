Если станет известно, что крушение украинского «Боинга» в небе над Ираном из-за попадания ракеты произошло вследствие случайности, то это не приведет к каким-то серьезным последствиям. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году © Facebook, Avigdor Eskin

По его мнению, изначально было понятно, что самолет потерпел бедствие именно вследствие попадания ракеты, поскольку западные страны не стали бы делать подобные заявления, не располагая фактами.

«Хочу обратить ваше внимание, что те, кто настаивали на выводе о причастности попадания ракеты, не говорили, что это было сделано кем-то преднамеренно. Версия о преднамеренном терракте не рассматривалась никем», — подчеркнул Эскин.

Эксперт добавил, что эта трагедия напомнила ситуацию с Ту-154 авиакомпании «Сибирь» в 2001 году, который был сбит ракетой из украинского комплекса С-200 в ходе учений украинских ПВО в Крыму.