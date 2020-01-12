Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.
По его мнению, изначально было понятно, что самолет потерпел бедствие именно вследствие попадания ракеты, поскольку западные страны не стали бы делать подобные заявления, не располагая фактами.
«Хочу обратить ваше внимание, что те, кто настаивали на выводе о причастности попадания ракеты, не говорили, что это было сделано кем-то преднамеренно. Версия о преднамеренном терракте не рассматривалась никем», — подчеркнул Эскин.
Эксперт добавил, что эта трагедия напомнила ситуацию с Ту-154 авиакомпании «Сибирь» в 2001 году, который был сбит ракетой из украинского комплекса С-200 в ходе учений украинских ПВО в Крыму.