По завершению переговоров президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые прошли 11 января в Москве, лидеры РФ и ФРГ на совместной пресс-конференции заявили о безальтернативности Минских соглашений. Об этом 11 января сообщило агентство РИА Новости

В ходе многочасовой встречи главы государств обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ливии, урегулирование кризиса на Украине, а также вопросы двусторонних отношений. Точка зрения Владимира Путина и Ангелы Меркель, относительно необходимости последовательной реализации минских соглашений, полностью совпала.

«Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины», — приводит слова российского президента РИА Новости.

Кроме того Путин отметил, что участники нормандского формата надеяться увидеть с украинской стороны более решительные шаги по реализации политических пунктов минских договоренностей. «Москва вернет Донбасс Киеву в качестве троянского коня». Западные СМИ об Украине на неделе © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Продление украинским парламентом закона об Особом статусе Донбасса на 2020 год — это шаг в правильном направлении, однако данный закон должен приобрести постоянный, бессрочный статус и внесен в Конституцию Украины, как это и предусмотрено минскими соглашениями» — уточнил российский лидер.

Со своей стороны Ангела Меркель назвала «частично успешной» состоявшуюся в декабре встречу лидеров «Нормандского формата».

«Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями», — сказала канцлер Германии.

При этом Меркель уточнила, что у участников «Нормандского формата» есть основа для урегулирования кризиса. "Несмотря на определенные сложности, которые будут длиться, у нас есть к этому твердое намерение" — подытожила федеральный канцлер.