Ранее иранский Генштаб опубликовал заявление, в котором признал, что ПВО Корпуса стражей исламской революции по ошибке сбила украинский лайнер, приняв его за вражеский самолет, угрожающий военным объектам страны.
«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет», — написал Дыхне, добавив, что трагедия унесла жизни лучших сотрудником МАУ.
По мнению депутата Госдумы РФ Юрия Швыткина, в произошедшем есть существенная доля вины Соединенных Штатов, чьи провокационные действия привели к ошибке иранских военных.