Президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне на своей странице в Facebook прокомментировал 11 января заявление Ирана, который признал свою вину в катастрофе украинского Boeing под Тегераном

Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет», — написал Дыхне, добавив, что трагедия унесла жизни лучших сотрудником МАУ.

По мнению депутата Госдумы РФ Юрия Швыткина, в произошедшем есть существенная доля вины Соединенных Штатов, чьи провокационные действия привели к ошибке иранских военных.