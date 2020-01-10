«Нургалиев планирует изучить ситуацию в республике и встретиться с руководством Абхазии в субботу 11 января», — сказал он.
По словам Аршба, Нургалиев в начале своего визита посетил военную базу РФ, дислоцированной на территории Абхазии.
Ранее парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, из-за победы которого на выборах в сентябре начались крупные протесты.
Незадолго до этого несколько сотен граждан, несогласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание Администрации президента в Сухуме и призвали Хаджимбу уйти в отставку.
По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, в этом политическом кризисе виновны и власть, и оппозиция, так как целый ряд давно назревших решений в экономике и политике откладывался на потом.