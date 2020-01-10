Заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, прибывший в Абхазию, планирует провести встречу с руководством республики в субботу. Об этом 10 января сообщил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба на встрече со сторонниками действующего президента, собравшимся в зале заседаний кабинета министров

«Виновна и власть, и оппозиция». Затулин рассказал, чем закончатся протесты в Абхазии © РИА Новости, Нина Зотина

По словам Аршба, Нургалиев в начале своего визита посетил военную базу РФ, дислоцированной на территории Абхазии.

Ранее парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, из-за победы которого на выборах в сентябре начались крупные протесты.

Незадолго до этого несколько сотен граждан, несогласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание Администрации президента в Сухуме и призвали Хаджимбу уйти в отставку.

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, в этом политическом кризисе виновны и власть, и оппозиция, так как целый ряд давно назревших решений в экономике и политике откладывался на потом.