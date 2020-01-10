«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», — говорится в сообщении.
Также глава украинского государства проинформировал Помпео о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране и сообщил, что встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании.
Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.