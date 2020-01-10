Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с Государственным секретарем США Майком Помпео текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации. Об этом 10 января сообщает Офис украинского президента в Facebook

«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», — говорится в сообщении.

Визит Помпео: торговцы краденным © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.