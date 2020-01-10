Фонд президентов Украины получил на хранение почти 300 наименований подарков от Администрации президента Украины после завершения срока полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом 10 января в ответ на информационный запрос сообщили агентству УНН в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского

Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Агентство напоминает, что в 2018 году президент Турции Тайип Эрдоган сделал подарок пятому президенту Украины Петру Порошенко в виде именного торта. Также Порошенко получил много подарков от украинских университетов, заводов и ведомств, в частности, гильзу с гербом Украины, макеты танков и парусника, кодекс сержанта, шерстяные носки, куклу в кедах, волшебную палочку и серебряную медаль.