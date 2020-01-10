«После завершения каденции пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко Фонд получил от Администрации президента Украины на хранение 296 наименований подарков, печатных изданий, приветствий и обращений, переданных президенту Украины и руководителям Администрации президента Украины в период с июня 2014 года по май 2019-го», — говорится в ответе.
Агентство напоминает, что в 2018 году президент Турции Тайип Эрдоган сделал подарок пятому президенту Украины Петру Порошенко в виде именного торта. Также Порошенко получил много подарков от украинских университетов, заводов и ведомств, в частности, гильзу с гербом Украины, макеты танков и парусника, кодекс сержанта, шерстяные носки, куклу в кедах, волшебную палочку и серебряную медаль.